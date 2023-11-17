«Нужно учиться рассказывать»: какие границы нельзя переходить в отношениях

Как научиться не вторгаться в личное пространство?

Многие люди сами не замечают, как нарушают личные границы партнеров в отношениях. Издание «Страсти» узнало у семейного психолога Ольги Романив, как не вторгаться в чужое пространство.

Физический контакт

Не всем при встрече нравится обниматься, держаться за руки и целоваться. Слишком близкий контакт может нарушить границы другого человека. Психолог советует задуматься об этикете, прежде чем вторгнуться в чье-то пространство.

Ненужные советы

Многие люди дают свои советы, когда их об этом даже не просят. Кто-то может сказать: «Тебе надо подумать о своих отношениях с Иваном, он тебе не пара», а это явное пересечение границ. Психолог заметила, что нужно себя сдерживать и не говорить лишнего даже близким людям.

Секс

Психолог подчеркнула, что не следует себя обесценивать и соглашаться на секс, только ради того, чтобы угодить партнеру.

«Интимная жизнь — это та сфера, где только вы решаете, где же именно проходят те самые границы. Поэтому нужно учиться рассказывать о том, что для вас приемлемо, а что нет. В этом нет ничего постыдного и если партнер дорожит вами, то к вашим отказам он отнесется нормально», — сказала Романив.

Непрощенная помощь

Многие люди предлагают свою помощь, когда их об этом не просили. Но еще хуже, если они уже начинают действовать. Психолог заявила, что это «мягкое насилие».

Не стоит брать без спроса

Многих раздражает, когда кто-то берет чужие вещи без спроса. Поэтому точно не стоит так делать, — но не все в этом отношении одинаковые.

Кто-то с легкостью готов дать свой телефон в руки партнера или разрешить сесть за руль машины. Однако все-таки не стоит нарушать личные границы.

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