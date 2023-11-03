Легче в два раза: чем отличается жизнь женатых от одиноких

Как ответственность за другого человека влияет на собственную жизнь?

Жизнь одиноких людей в целом проще, так как у них нет проблем с ответственностью за другого и постоянной необходимости соответствовать ожиданиям партнера. Об этом изданию Газета.ру заявила социопсихолог и основатель Новой русской школы психологии Нина Рубштейн.

Она пояснила, что жить одному легче — это касается как мужчин, так и женщин. Так, дамам вне отношений не приходится слишком заботиться о своем внешнем виде и испытывать постоянный страх потерять партнера из-за фигуры.

Ведь поддержание внешности в порядке — это силы и время, которых зачастую не хватает из-за домашних обязанностей и работы. Мужчинам также психологически легче жить одним: их не будут волновать проблемы членов семьи, не придется постоянно держать психологическое равновесие, опасаясь не справиться с обязанностями и поддержанием отношений.

В отношениях сильнее переживаются конфликты со своей половиной. Неисполнение желаний партнером воспринимается как обесценивание чувств, что лишь усиливает раздражение.

Психолог отметила, что эти причины часто приводят женщин к отказу от отношений, замужества и рождения детей, ведь тогда придется ставить крест на своих увлечениях и привычках, которые будет сложнее реализовывать в браке. А потом еще постоянно соответствовать определенной планке — выходом из этого Рубштейн видит разрешение себе быть неидеальным.

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