На НФР состоялась сессия «Роли и задачи контента и креатива в настоящее время»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Особым событием Недели российской рекламы станет VII Национальный рекламный форум.

На НФР состоялась сессия «Роли и задачи контента и креатива в настоящее время»

Фото: 5-tv.ru

На Национальном рекламном форуме (НФР) в Москве прошла стратегическая сессия «Роли и задачи контента и креатива в настоящее время».

Встреча, прошедшая в рамках Московского международного фестиваля рекламы Red Apple, состояла из двух частей. Участники мероприятия рассматривали роли и задачи контента и креатива на международном и российском рынках.

«Мы поговорили про то, как страна выглядит внешне и как изнутри, как выглядит реклама. Это была классная дискуссия», — рассказал модератор дискуссии, партнер агентства GRAPE Владилен Ситников.

В первой части мероприятия выступили эксперты из Казахстана, Армении, Аргентины, Сербии, Белоруссии и Индии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в рамках Недели российской рекламы прошел день Digital, посвященный интерактивной рекламе. Спикеры обсудили практическую ценность цифровых продуктов с учетом интересов брендов, агентств, регуляторов, технологических площадок и пользователей.

Неделя российской рекламы стартовала 13 ноября с открытия выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие» в московском ГУМе. Вход на выставку, которая продлится до 22 ноября, свободный.

Особым событием Недели российской рекламы станет VII Национальный рекламный форум, на котором ожидается более 5 тыс. гостей. Его программа впервые расширена до трех дней.

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