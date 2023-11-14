Народный артист СССР Юрий Соломин остается в тяжелом состоянии

Народный артист Советского союза Юрий Соломин остается в стабильно тяжелом состоянии. Этой информацией поделилась с ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

Художественный руководитель культурного учреждения пережил инсульт. 6 ноября врачи обнаружили у артиста проблемы с речью и нарушение мозгового кровообращения. В данный момент он находится в больнице, продолжает лечение.

Ранее 5-tv.ru опроверг основные мифы об инсульте.