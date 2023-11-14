Народный артист СССР Юрий Соломин остается в тяжелом состоянии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 122 0

Его госпитализировали 6 ноября после потери сознания.

Народный артист СССР Юрий Соломин остается в тяжелом состоянии

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Народный артист Советского союза Юрий Соломин остается в стабильно тяжелом состоянии. Этой информацией поделилась с ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

Художественный руководитель культурного учреждения пережил инсульт. 6 ноября врачи обнаружили у артиста проблемы с речью и нарушение мозгового кровообращения. В данный момент он находится в больнице, продолжает лечение.

Ранее 5-tv.ru опроверг основные мифы об инсульте.

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