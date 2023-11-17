Стоит ли бояться? Кого коснется блокировка счетов в Израиле

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Экономист Тихоненок: блокировка счетов в Израиле не отразится на россиянах

Стоит ли бояться? Кого коснется блокировка счетов в Израиле

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров

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Есть у серии блокировок один крайне негативный признак, который настораживает специалистов.

Израильские банки начали массовые блокировки счетов россиян. Причем финансовые организации не волнует даже наличие у людей израильского гражданства. Такие новости появились в прессе. Стоит ли бояться, объяснял URA.RU руководитель банковской группы, экономист Иван Тихоненок.

Эксперт практически сразу же успокаивает: ограничения коснутся только работы с ценными бумагами.

«Эта блокировка никак не сказывается на функционировании карт и обычных расчетных счетов, которыми люди пользуются для оплаты чего-либо. Открыть или закрыть депозит тоже никто не запрещает», — объяснил Тихоненок.

Специалист отметил, что блокировки в первую очередь коснулись активов, которые вложены в ценные бумаги: акции, облигации, фонды.

Экономист обратил внимание на максимально негативную особенность: блокировка проводилась по одному единственному признаку — наличие российского паспорта. Наличие у пострадавших израильского гражданства банки не интересовало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие уловки с ИИ могут привести к полной блокировке карты банком.

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