Похоронят в закрытом гробу: раскрыта причина смерти найденного в крови Николая Плявина

Музыкант был найден мертвым в собственной квартире 15 ноября.

Выяснилась причина смерти музыканта Николая Плявина, на днях найденного мертвым в собственной квартире. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его словам, Плявин скончался из-за левожелудочковой сердечной недостаточности, а также хронической коронарной недостаточности. О том, что клавишник страдал от проблем с сердцем, общественность узнала после его смерти.

Также источник рассказал, что четыре года назад музыкант перенес инсульт. Ранее стало известно, что Плявин страдал от нескольких хронических заболеваний, в частности, имел проблемы с почками. Более того, музыкант лечился от онкологии.

Похороны Николая Плявина пройдут на Ястребковском кладбище в воскресенье, 19 ноября. Как сообщил источник, музыканта похоронят в закрытом гробу, так как тело обнаружили слишком поздно и не было возможности подготовить его.

Клавишник и ударник Николай Плявин был найден мертвым в съемной квартире в Москве ночью 15 ноября. Причина смерти пока не установлена, но источники 5-tv.ru сообщают, что его нашли в луже крови. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Плявин играл преимущественно в рок-группах, но интервью избегал и о его биографии известно очень мало. Мужчина родился 6 июня 1959-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли последние дни жизни музыканта Николая Плявина.