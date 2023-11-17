Обрушение жилого дома в Астрахани. Что известно к этому часу

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В результате трагедии погибла пожилая женщина.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

К обрушению дома в Астрахани могла привести незаконная перепланировка в одной из квартир, где снесли несущую стену. Об этом рассказали в Следственном комитете.

В результате трагедии погибла пожилая женщина. Но жертв могло быть гораздо больше, если бы не слаженная работа спасателей.

Они начали эвакуацию, как только появились сообщения о трещине в здании, и до последнего, рискуя своими жизнями, проверяли, все ли жители успели покинуть дом. Корреспондент «Известий» Алексей Целищев расскажет подробнее.

Уже больше 18 часов спасатели разбирают завалы обрушившегося дома в Астрахани. Сейчас, как видно, выполнена основная часть работ.

Треснувшие стены и перегородки были убраны тяжелой техникой к утру. ЧП произошло 16 ноября примерно в половине седьмого вечера, когда все жители были уже дома.

Люди услышали треск и позвонили по номеру 112, а потом самостоятельно начали эвакуироваться. На место сразу же оперативно прибыли службы МЧС — они вывели всех жителей на улицу.

В считанные минуты здание покинули больше 200 человек, 37 из них дети. Спастись не удалось пенсионерке 1939 года рождения.

Ее обнаружили сотрудники МЧС, когда начали обследовать обломки. СК уже заявил, что причиной трагедии стало повреждение несущих конструкций во время ремонта в одной из квартир.

Сейчас пострадавшим предложены пункты временного размещения. Там есть все необходимые: кровати, горячее питание, средства личной гигиены. В администрации должны решить, куда переселить жильцов пострадавшего дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что установлена предварительная причина обрушения двух подъездов дома в Астрахани.

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