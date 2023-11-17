Форвард «Питтсбурга» Малкин задолжал ФНС больше 500 тысяч рублей

Нападающий американского клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) примерно 579 тысяч рублей. Данную информацию подтвердил 5-tv.ru источник.

Хоккеист запускал собственный бренд одежды G71 Geno, компания зарегистрирована в Магнитогорске. Также известно, что у Малкина есть рекламная фирма.

В октябре Евгений Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету форварда «Питтсбурга» 474 гола. В рейтинге он уступил Сергею Федорову (483) и Александру Овечкину (826).

Овечкина ударили клюшкой по горлу в матче НХЛ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звездный адвокат Александр Добровинский ответил на слухи об аресте счетов Аркадия Укупника. Ранее СМИ запестрели заголовками об аресте счетов заслуженного артиста России из-за долгов. По данным ресурсов, музыканту неоднократно направлялись повестки о необходимости оплаты налогов, однако на них артист не отреагировал.