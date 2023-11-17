Форвард «Питтсбурга» Малкин задолжал ФНС больше 500 тысяч рублей

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 32 0

Известно, что уехавший более десяти лет назад в США хоккеист запускал свой бренд одежды в Магнитогорске.

Форвард «Питтсбурга» Малкин задолжал ФНС больше 500 тысяч рублей

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Нападающий американского клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) примерно 579 тысяч рублей. Данную информацию подтвердил 5-tv.ru источник.

Хоккеист запускал собственный бренд одежды G71 Geno, компания зарегистрирована в Магнитогорске. Также известно, что у Малкина есть рекламная фирма.

В октябре Евгений Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На счету форварда «Питтсбурга» 474 гола. В рейтинге он уступил Сергею Федорову (483) и Александру Овечкину (826).

Овечкина ударили клюшкой по горлу в матче НХЛ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звездный адвокат Александр Добровинский ответил на слухи об аресте счетов Аркадия Укупника. Ранее СМИ запестрели заголовками об аресте счетов заслуженного артиста России из-за долгов. По данным ресурсов, музыканту неоднократно направлялись повестки о необходимости оплаты налогов, однако на них артист не отреагировал.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
88.95
-0.51 96.59
-0.54
Удачное начало: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Последние новости

15:47
«Гарик заразил меня» — Кристина Асмус сделала неожиданное заявление
15:33
Закрытие ближайших к Петербургу пунктов пропуска в Финляндию. Главное
15:17
«Неправильно сросся»: Бари Алибасов перенес хирургическое вмешательство
15:15
Российские визовые центры прекратят работу в четырех городах Франции
15:07
Российские войска нанесли 24 групповых удара по целям ВСУ за неделю
15:03
Сотрудница МВД Юлия Андреева стала победителем конкурса «Народный участковый — 2023»

Сейчас читают

Похоронят в закрытом гробу: раскрыта причина смерти найденного в крови Николая Плявина
«Операция понятна»: Зеленский заявил о возможном госперевороте на Украине
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Залог успешной покупки: как принимать у застройщика квартиру с чистовой отделкой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд