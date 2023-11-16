«Очередная „утка“»: Добровинский ответил на слухи об аресте счетов Укупника
Звездный адвокат Добровинский: у Укупника нет никаких задолженностей или пени
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
СМИ сообщили, что знаменитый музыкант проигнорировал десяток повесток о необходимости оплатить налоги. Реакция ФНС последовала соответствующая.
Звездный адвокат Александр Добровинский заявил, что у заслуженного артиста России Аркадия Укупника нет никаких долгов. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что сейчас выясняется, откуда пошла данная информация.
«Это либо чья-то шутка, либо очередная „утка“. Никаких задолженностей, пеней и ареста счетов Аркадия Укупника нет», — прокомментировал он.
Ранее СМИ запестрели заголовками об аресте счетов Укупника из-за долгов. По данным ресурсов, музыканту неоднократно направлялись повестки о необходимости оплаты налогов, однако на них артист не отреагировал.
Таким образом он якобы задолжал государству 42 тысячи рублей, после чего ФНС решила приостановить операции по счетам Аркадия Семеновича.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Павла Деревянко прокомментировал слухи о финансовом скандале с участием актера. Он заявил, что звезда «Домашнего ареста» стал жертвой обмана.
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