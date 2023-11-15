Овечкина ударили клюшкой по горлу в матче НХЛ

Почему судьи решили не штрафовать хоккеиста, попавшего по российскому спортсмену?

Хоккеист «Вегас Голден Найтс» Брэйден Макнэбб грубо сбил с ног российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

На первых минутах первого периода Макнэбб ударил Овечкина клюшкой по горлу. Россиянин затем встал и отправился на скамейку запасных, где им сразу же начали заниматься медики.

Нападающему удалось избежать серьезных травм, он продолжил играть. По результатам матча победу одержал «Вашингтон Кэпиталз», но Овечкин в итоге не смог отличиться и набрать очки.

Сейчас в активе россиянина 826 шайб в регулярных чемпионатах лиги. В списке лучших снайперов НХЛ он занимает второе место, уступая канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки — капитан «Вашингтона» отстает от него на 68 шайб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в пустые ворота в НХЛ.