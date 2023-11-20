🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 20 ноября, растущая Луна окажет благоприятное воздействие на всех представителей зодиакального круга. Для кого-то в личной жизни, для кого-то в работе. Одно можно сказать точно — используйте это время с пользой.

♈ Овны

Овны, возможно, вы с нетерпением ждете возможности начать двигаться в направлении своей мечты. Достичь того, что когда-то считали невозможным. Главное условие для достижения цели — начать действовать. Если вы планируете поездку по работе или на отдых — оставьте место для спонтанности. На личном фронте поймите важность границ и говорите правду.

Космический совет: не решайте сегодня важные вопросы.

♉ Тельцы

Тельцы, лучше всего позволить событиям развиваться своим ходом. Конечно, это не повод для бездействия. Это просто напоминание о том, что лучше двигаться вперед в комфортном для вас темпе.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции.

♊ Близнецы

Близнецы, не позволяйте мелким неприятностям, если таковые имеются, мешать вам двигаться вперед. Если деньги являются причиной беспокойства — сделайте паузу и пересмотрите свои ценности.

Космический совет: проведите вечер с близкими.

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♋ Раки

Раки, Вселенная оставляет вам место, чтобы вы могли очистить карму. Обратите свой взор в это время вглубь себя. Недавно переехали в новый дом или квартиру? Тогда подумайте над интерьером — пусть он отражает вашу личность.

Космический совет: это подходящий день для учебы.

♌ Львы

Львы, вы делаете все возможное, чтобы окружающие вас люди тоже процветали. Сделайте себе одолжение — сбавьте темп. Уделяйте время не только работе, но и хобби. Пришло время раскрасить холст своей жизни самыми яркими и смелыми красками.

Космический совет: не ожидайте слишком многого от других.

♍ Девы

Девы, снимите плащ-невидимку и позвольте себе сиять. Пришло время поделиться с другими своей энергией. Если вы думали о том, чтобы каким-то образом расширить свой бизнес, считайте это зеленым флагом от Вселенной. Сейчас самое время начать.

Космический совет: меньше раздражайтесь по пустякам.

♎ Весы

Весы, отправьтесь в метафорическое путешествие внутрь себя, подарите себе любовь и заботу. Начните уважать себя. Это касается не только психики, но и тела. Следите за питанием, начните заниматься спортом, и не забывайте отдыхать.

Космический совет: вручите близким подарки.

♏ Скорпионы

Скорпионы, готовность сказать «да» и рискнуть определяет качество нашей жизни. Ваша интуиция работает, когда вы находитесь в гармонии с собой. Если вы чувствуете, что что-то не так, вероятно, так оно и есть. Не сомневайтесь в божественной мудрости, которую вы получаете в это время.

Космический совет: обратитесь за советом к близким.

♐ Стрельцы

Стрельцы, скажите «да» любви и жизни! Вселенная готовит для вас множество сюрпризов. Приготовьтесь к неожиданным поворотам судьбы. Будьте открыты к предложениям.

Космический совет: ждите приятных новостей.

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♑ Козероги

Козероги, если вы находитесь на этапе вашего единения, когда вы не знаете, куда направляетесь, перейдите в пространство ясности относительно того, чего вы желаете, и задайте себе прямые вопросы. На самом деле все ответы лежат на поверхности.

Космический совет: не переживайте по пустякам.

♒ Водолеи

Водолеи, Вселенная всегда была и будет на вашей стороне! Если что-то не сработало, то это было частью великого плана. То, что вы сейчас испытываете, — это серьезное перенаправление. Доверьтесь судьбе и просто пересмотрите путь к цели.

Космический совет: посвятите день полезным делам.

♊ Рыбы

Рыбы, вместо того чтобы сосредотачиваться на потерянном времени, перенаправьте свое внимание на то, что вы можете сделать сейчас. Пора вырасти из старой мечты, сделать другой выбор и двигаться вперед иначе. И помните, что совершение ошибок является частью процесса обучения.

Космический совет: задумайтесь о будущем.

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