«Черная аристократия»: зачем глава МИД Британии Кэмерон вступал в интим со свиньей

Как такой ритуал может быть связан с масонами и тайными обществами?

Экс-премьер Великобритании и нынешний глава МИД страны Дэвид Кэмерон, по слухам, вступал в половую связь с тушей свиньи, когда был студентом — тогда его посвящали в тайное общество. Политолог Игорь Никулин рассказал 5-tv.ru, почему политик пошел на такие изощрения.

«В масонских ритуалах и вообще во всяких таких закрытых обществах много всяких ритуалов, которые, мягко говоря, выглядят неприлично. Это такое посвящение», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что реальную власть как раз имеют тайные общества. Они и продвигают своих людей в большую политику.

Политолог напомнил, что каждое поколение семьи Бушей в США проходит обряд инициации. И каждый, кто отказывался от подобных ритуалов, как правило, больших успехов в политике не достигал.

А выполнение действий наподобие орального секса со свиньей осуществляются для того, чтобы на человека был компромат. Тогда им легко управлять и он не совершит необдуманных поступков — это выгодно теневым властям. В подобных клубах даже практикуют содомию и прочие извращения, говорит политолог.

«Нами правят, по крайне мере на Западе правит, так называемая „черная аристократия“, которая поклоняется дьяволу, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами», — отметил Никулин.

Политолог заключил, что почти у каждого западного политика найдутся постыдные и шокирующие факты в биографии. Но, как правило, они всплывают в тот момент, когда человек теряет свои позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кэмерон прибыл в Киев с первым визитом в качестве главы МИД Британии.