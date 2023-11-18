Надавят на Европу. Когда Украина получит новый пакет помощи от Запада?

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Политолог Дудчак: новый пакет помощи Украине Запад начнет обсуждать уже в ноябре

Надавят на Европу. Когда Украина получит новый пакет помощи от Запада?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Даже если власти Штатов не смогут договориться между собой, они найдут деньги «на стороне».

Несмотря на то, что США согласовали законопроект о финансировании работы американского правительства без выделения финансовой помощи Украине и Израилю, киевский режим без средств к существованию не останется. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Эксперт уверен, что отсутствие Незалежной в бюджете — лишь временное явление, которое никак не отразится на перспективе поддержки ее странами «коллективного Запада».

«Финансирование украинского государства будет продолжаться, как и поддержка ВСУ. То, что сейчас не включили в пакет помощи, не значит, что не включат потом. Это будут обсуждать после 26 ноября», — заявил экономист.

Дудчак предположил, что финансирование Украины будет осуществляться не из основных статей бюджета, а при помощи дополнительного пакета. Также политолог предположил, что если власти США не договорятся о масштабном транше, то Белый дом надавит на Европу.

«Кроме того, активно американцы работают с европейцами, чтобы те увеличивали финансирование, и они это делают. Германия уже в два раза увеличила финансирование Украины на следующий год — от четырех до восьми миллиардов евро. Так что соберут они в крайнем случае с европейцев, но и американцы тоже подкинут денег», — подчеркнул эксперт.

Специалист убежден, что помощь Украине от стран Запада не закончилась, а будет продолжаться и в следующем году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белом доме сделали неприятное для Украины заявление.

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