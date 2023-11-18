Вкусные убийцы: какие продукты повышают риск «сосудистых катастроф»

Опасность таят в себе даже знакомая всем еда — например, вроде бы полезные листья петрушки.

Чтобы жить долго и быть здоровым, важно придерживаться особого рациона — с исключением некоторых продуктов. Таких, в которых много соли, сахара или трансжиров. А еще витамина К, который содержится, в том числе, в зелени, особенно петрушке. Такое мнение в беседе и журналистами издания «Вечерняя Москва» высказала врач-диетолог Елена Соломатина. Особенно, по ее словам, коварного витамина К следует избегать людям пожилого возраста.

«Этот витамин способен увеличить свертываемость нашей крови, что может быть опасно для людей в преклонном возрасте. А активная свертываемость — это источник тяжелых сосудистых катастроф в виде закупорок артериальных и венозных сосудов с самыми неблагоприятными последствиями — от инфаркта миокарда до инсульта», — сказала эксперт.

Как объяснила Соломатина, для долгой молодости и хорошего настроения нужно исключить из рациона слишком соленые продукты — они могут спровоцировать гипертонический криз. Причиной станет чрезвычайно высокое артериальное давления. Если скачки происходят регулярно, это повод для обращения к специалисту. И отказе от петрушки, зелени с высоким содержанием витамина К.

Хотите стать долгожителем? Тогда, говорить эксперт, лучше избегать продуктов, содержащих большое количество сахара.и трансжиров (маргарин, чипсы, снеки, стритфуд и так далее). Обработанное мясо тоже свежести лице не предаст. Сокращают шансы на долгую жизнь консерванты, красители и усилители вкуса. В их состав входит нитрит натрия, который некоторые врачи связывают с риском развития онкологии. Эта еда вызывает повышенное образование свободных радикалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мужчине получить шикарное тело без спорта и диет.