Слезы радости: как лук помогает при аллергии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 37 0

Фитонциды и кверцетин в составе овоща помогают иммунитету.

Лук помогает при аллергии и болезнях сосудов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Нутрициолог Милаева: лук способен принести пользу при аллергии

Обычный лук способен принести пользу при сезонных инфекциях, аллергических реакциях и болезнях сосудов. Об этом сообщает издание «Доктор Питер» со ссылкой на нутрициолога Елену Милаеву, эксперта по питанию и здоровью детей, специалиста по коррекции пищевого поведения.

Главная польза овоща связана с фитонцидами. Именно эти вещества придают луку резкий запах и вызывают слезы при нарезке. Фитонциды активны против стафилококков, стрептококков, возбудителя дифтерии, микобактерии туберкулеза и некоторых вирусов. Свежевыжатый сок угнетает даже штаммы бактерий, устойчивые к отдельным антибиотикам. При варке или жарке часть летучих соединений испаряется, а аллицин разрушается, поэтому сырой продукт предпочтительнее.

Лук также входит в число богатейших источников кверцетина. Он защищает клетки от окислительного стресса, обезвреживает свободные радикалы, препятствует повреждению ДНК и клеточных мембран. Кверцетин укрепляет сосудистые стенки, повышает эластичность капилляров, снижает их проницаемость и облегчает проявления аллергии.

Особенно много вещества в красном луке — его пигмент антоциан усиливает антиоксидантную защиту. Тем не менее, обычный репчатый лук, прежде всего наружные слои, содержит внушительное количество кверцетина.

У каждого вида лука — свои сильные стороны, поэтому их стоит чередовать. Репчатый (желтый, белый) богат кверцетином и серосодержащими соединениями, хорошо подходит для термообработки. Например, красный (фиолетовый) — лидер по антоцианам и кверцетину, мягче и слаще, идеален для салатов и маринадов. Зеленый богат витамином С, хлорофиллом и фолиевой кислотой, менее агрессивен для желудка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тыква по праву входит в список продуктов, которые способствуют восстановлению работы сосудов и сердца после 40 лет.

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