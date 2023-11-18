Назло всему миру: кто из актеров с треском провалил вступительные в университеты

Мы не представляем себе наше кино без этих лиц и, конечно же, считаем этих людей самыми талантливыми артистами.

Мы не представляем себе наше кино без этих лиц и, конечно же, считаем этих людей самыми талантливыми актерами. Однако, чтобы доказать когда-то, что этот талант у них есть, молодым людям пришлось немало побегать, ведь при поступлении на актерский факультет все они услышали от председателя приемной комиссии «Вы нам не подходите».

Юрий Никулин

Юрий Никулин. Фото: www.globallookpress.com

Первую роль в кино Юрий Никулин сыграл только в 38 лет. Дело в том, что семь лет юности актера забрали войны — сначала Русско-финская, затем — Великая Отечественная. Вернувшись домой, в Москву, он попытался поступить во ВГИК и затем в ГИТИС, но в обоих вузах юноше сказали, что актерских способностей у него нет. Не отчаявшись, и все-таки твердо решив посвятить себя искусству, молодой Никулин поступил наконец в Школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре.

Затем были выступления на манеже, гастроли по всей стране, одно время он работал со знаменитым Карандашом. Дебютировал в кино Юрий Никулин только в 1958 году в эпизодической роли в фильме «Девушка с гитарой», однако зрители заметили его, и кинематографическая карьера постепенно начала набирать обороты. Дальше были «Неподдающиеся» и, наконец, в 1961 году в фильме «Пес Барбос и необычный кросс» страна увидела неподражаемого Балбеса. С этого момента Юрий Никулин стал звездой советского экрана первой величины.

Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов. Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

Семья Тихоновых была очень далека от театра и кино — мама работала воспитательницей, а отец механиком. Поэтому родители искренне надеялись, что Слава получит профессию инженера или агронома, тем более, что в 13 лет он уже пошел в училище и выучился на токаря. Однако мальчик втайне от всех мечтал о карьере артиста, и, как только кончилась война, попробовал поступить во ВГИК. После оглушительного провала на экзаменах будущий Штирлиц стоял в коридоре, пытаясь сдержать слезы. Тут его, к счастью, заприметил знаменитый советский актер и педагог Борис Владимирович Бибиков.

Побеседовав с абитуриентом-неудачником, он зачислил его на свой курс вне конкурса. Уже во время учебы Тихонову удалось получить небольшую роль в фильме «Молодая гвардия» — он сыграл Володю Осьмухина. Казалось бы, что он уже поймал свою удачу за хвост, однако актерская судьба бывает капризной. Почти десять лет после этого кинодебюта он не получал интересных ролей, так как режиссеры эксплуатировали только внешние данные молодого актера. Лишь в 1957 году, после выхода на экраны фильма «Дело было в Пенькове», Вячеслав Тихонов получил известность и заслужил любовь зрителей. Было ему к этому времени уже почти 30 лет.

Алексей Петренко

Алексей Петренко. Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Родившись в небольшом селе Черниговской области, Алексей Петренко был в юности очень далек от своей мечты — стать актером, тем более, что учеба в школе давалась ему не очень-то легко. Однако молодость — время чудес, поэтому, выйдя наконец из-за парты, в 1954 году Алексей пробует свои силы на приемных экзаменах в Киевском театральном институте два года подряд, и оба раза неудачно. Чтобы как-то прожить и помочь родителям, работает он в это время то матросом, то молотобойцем.

Решается поступать и в третий раз, но только уже в Харьковский театральный институт, и тут ему, наконец, улыбается удача. Однако до известности и признания его ждут еще долгие 30 лет. Работа в театрах, затем — незначительные роли в кино, и вот, наконец, в 1974 году выходит фильм «Агония», где талант уже немолодого актера раскрылся в полной мере в роли Григория Распутина.

Правда, по странным законам советского кинематографа, лента пролежала на полке еще 11 лет. За это время фильм даже стал известен за рубежом и получил несколько престижных кинопремий. Но уж зато, как только он был показан в СССР, 47-летний Алексей Петренко сразу стал звездой нашего экрана.

Владимир Меньшов

Владимир Меньшов. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вырос будущий актер в Астраханской области. Родители его не были представителями актерской династии, поэтому пробиваться в жизни молодому человеку пришлось самому, ведь кроме сцены и экрана другой судьбы он не представлял. Поэтому после школы, в конце 1960-х Меньшов отправился покорять Москву. Однако все оказалось не так просто.

Экзамены во ВГИК он с треском провалил и был вынужден вернуться домой. Начал работать токарем на заводе, однако с мечтой не расстался, и буквально через год нашел возможность получить недостающий актерский опыт — устроился во вспомогательный состав Астраханского драматического театра. Еще через пару лет его уже приняли в Школу-студию МХАТ на актерский факультет. Однако настоящей известности ему еще пришлось ждать почти 25 лет.

Крупной и действительно всенародно любимой его работой стала картина «Любовь и голуби». В ней Владимир Меньшов действовал по принципу «хочешь сделать хорошо — сделай сам». Вот он и снял свой собственный фильм, сыграв в нем же не главную, но очень запоминающуюся роль ведущего. Кстати, совершенно не заметно, что ему при этом исполнилось уже 45 лет.

Станислав Садальский

Станислав Садальский. Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Он родился в небольшом чувашском селе.

«Вообще во мне много кровей намешано: и чувашская, и польская, и украинская, и еврейская. Только русской нет. Но я считаю себя русским артистом», — говорил о себе артист.

Однако до реализации себя как актера Станислав Юрьевич шел долго и тяжело. После феерического успеха в роли Синьора Помидора в школьном спектакле мальчик стал мечтать о сцене, но между ним и мечтой стояла одна вполне реальная преграда — неправильный прикус, который делал его речь весьма своеобразной.

Отец, который придерживался жестких педагогических мер, надеялся увидеть сына курсантом военного училища, однако юноша украл деньги из дома и поехал поступать в театральный. В Москве ни один из вузов его не принял, и так как назад возвращаться не хотелось, то молодой непризнанный талант осел на первое время в Ярославле — удалось устроиться учеником токаря на заводе.

Попробовал поступить в Ярославский театральный институт — опять неудача, однако от одного из членов приемной комиссии он узнал, что в Ленинграде есть актриса, у которой такие же проблемы с прикусом. Алиса Бруновна Фрейндлих, до которой Садальский умудрился вскоре добраться, действительно поддержала «товарища по несчастью», помогла советом, и в 1969 году он сумел поступить в ГИТИС. Еще через десять лет роль Кирпича в фильме «Место встречи изменить нельзя» принесла ему оглушительный успех и зрительскую любовь, хотя сам актер эту свою работу в кино немного недолюбливает.

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