Новый скандал? Канье Уэст оказался в эпицентре музыкальных разборок

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 9 0

Рэпер Канье Уэст презентовал новую песню, в которой затронул тему антисемитизма

Новый скандал? Канье Уэст оказался в эпицентре музыкальных разборок

Фото: ETIENNE LAURENT / ТАСС

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Рэпер давно славится своими безумными выходками.

Американский рэпер Канье Уэст, разрушивший свою карьеру после демонстрации «антисемитизма», выпустил новую песню, которая рискует вызвать немало споров. Об этом сообщает издание Variety.

Уточняется, что новая композиция «Vultures» прозвучала в эфире чикагской радиостанции Power 92.

В одном из куплетов трека есть строки: «Как я могу быть антисемитом, если у меня была связь с еврейской ***». В других местах песни скандальный артист оскорбляет своего экс-менеджера Скутера Брауна.

Отметим, карьера Уэста пошла под откос после его полного ненависти выступления на одном из американских ток-шоу в декабре 2022 года, в котором он восхвалял Гитлера и отпускал антисемитские шутки.

В итоге рэпера заблокировали в популярной социальной сети, всемирно известный бренд одежды прекратил с ним сотрудничество, также были отменены съемки документального фильма о певце.

Ранее 5-tv.ru писал, что Канье Уэст запрещает своей жене разговаривать и выбирает для нее еду.

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