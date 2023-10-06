Суровые требования: Канье Уэст запрещает своей жене разговаривать и выбирает для нее еду

Рэпер заставляет свою партнершу следовать строгим правилам. Но почему она его слушается?

Все скандальные действия рэпера Канье Уэста всегда попадают в прессу. И в этот раз удалось узнать, что артист ужасно обращается со своей избранницей Бьянкой Цензори. Издание Daily Mail сообщило, что музыкант выбирает гардероб своей жены, а также указывает, какие продукты ей есть. Он даже запрещает ей разговаривать.

У некоторых из приближенных к звездной паре сложилось мнение, что рэпер пытается превратить свою нынешнюю пассию в копию Ким Кардашьян. Источники издания сообщили, что у Цензори больше нет своего мнения. Она полностью подчиняется Уэсту. Рэпер убедил девушку в том, что она и он королевских кровей.

Также нынешняя жена артиста должна регулярно заниматься спортом. Даже если Уэст захочет пропустить свою тренировку.

Оказалось, что друзья девушки пытались вытащить ее из лап артиста. Но та заявила, что они завидуют ее популярности и сказала им «отвалить».

Известно, что пара устроила тайную церемонию бракосочетания в начале 2023 года. Они обменялись обручальными кольцами и свадебными клятвами. Но при этом так и не подали свидетельство о браке, чтобы узаконить союз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канье Уэст угодил в очередной скандал.