«Спасибо маме и папе»: Александр Петров назвал самый лучший подарок на Новый год

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 12 0

Александр Петров считает видеокамеру своим самым крутым новогодним подарком

Фото, видео: Кадр из к/ф «Герой», реж. Карен Оганесян, 2019 г.; 5-tv.ru

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Родители подготовили презент актеру на последние деньги.

Актер Александр Петров назвал свой самый крутой подарок на Новый год. Об этом звезда российского кино поделился с 5-tv.ru в кулуарах премьеры фильма Романа Полански «Дворец».

Сначала артист сообщил, что самым желанным новогодним сюрпризом был магнитофон. Однако поспешно себя поправил.

«Был крутой подарок, мне подарили видеокамеру. И мама с папой, мне кажется, потратили последние деньги. Это было круто. Я потом много снимал, весь Новый год с друзьями, поэтому маме с папой, конечно, большое за это спасибо», — поблагодарил родителей знаменитость.

16 ноября на премьеру «Дворца» Петров пришел со своей новоиспеченной супругой, с которой они тайно зарегистрировали брак 10 сентября. Это был их первый совместный выход в свет.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Александр Петров наконец вышел в свет с молодой женой.

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