В Черном море на мине подорвался перевозивший из Одессы зерно балкер

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

Предварительно, судно направлялось в порт Констанца в Румынии.

В Черном море на мине подорвался перевозивший из Одессы зерно балкер

Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozulia

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Балкер, который перевозил зерно из Одессы, получил повреждения в Черном море, вероятно, из-за подрыва на мине. Такое предположение выдвинули специалисты в этой отрасли и источник в правительстве Украины, передает агентство Reuters.

Источники агентства рассказали, что балкер Georgia S, перевозивший зерно под флагом Либерии, выдвинулся из порта Южный в Одесской области и получил повреждения уже в открытом море. Судно могло попасть на плавучую мину.

По данным компании MarineTraffic, балкер шел в порт Констанца в Румынии.

После начала спецоперации Украина разместила на подходах к нескольким портам якорные мины. У некоторых из них оборвались тросы, и снаряды стали дрейфовать в Черном море. Их уже не раз находили в Босфорском проливе.

После окончания зерновой сделки в середине лета Минобороны РФ предупредило, что некоторые районы в Черном море временно опасными для судов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз в августе вывез четыре миллиона тонн зерна с Украины сухопутным путем.

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