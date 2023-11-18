В Черном море на мине подорвался перевозивший из Одессы зерно балкер

Балкер, который перевозил зерно из Одессы, получил повреждения в Черном море, вероятно, из-за подрыва на мине. Такое предположение выдвинули специалисты в этой отрасли и источник в правительстве Украины, передает агентство Reuters.

Источники агентства рассказали, что балкер Georgia S, перевозивший зерно под флагом Либерии, выдвинулся из порта Южный в Одесской области и получил повреждения уже в открытом море. Судно могло попасть на плавучую мину.

По данным компании MarineTraffic, балкер шел в порт Констанца в Румынии.

После начала спецоперации Украина разместила на подходах к нескольким портам якорные мины. У некоторых из них оборвались тросы, и снаряды стали дрейфовать в Черном море. Их уже не раз находили в Босфорском проливе.

После окончания зерновой сделки в середине лета Минобороны РФ предупредило, что некоторые районы в Черном море временно опасными для судов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз в августе вывез четыре миллиона тонн зерна с Украины сухопутным путем.