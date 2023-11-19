Умерла актриса из «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова

В возрасте 70 лет скончалась советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова. Об этом сообщили в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова.

Отмечается, что артистка умерла 17 ноября. Причина смерти не названа.

Татьяна Стрельцова родилась в 1953 году в поселке Москалевка Казахской ССР. Более 40 лет служила в Русском театре драмы в Бишкеке. За свою карьеру исполнила роли в самых разных театральных постановках, среди которых «Горе от ума», «А зори здесь тихие», «Дни Трубиных».

В 1983 году Стрельцова была удостоена звания «Заслуженная артистка КССР», а в 1996-м — «Народная артистка Киргизии».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге умер артист из «Улиц разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич.