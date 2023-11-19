«Это не он»: мать погибшего в Ачинске подростка озвучила свою версию смерти сына

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 2 478 0

Мать 12-летнего подростка из Ачинска отрицает причастность друга к смерти сына

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingeborg Knol; 5-tv.ru

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Женщина раскрыла свои соображения как на духу. Кто на самом деле виновен в смерти 12-летнего ребенка?

Мать убитого в Ачинске 12-летнего мальчика, Ольга, вышла на связь с журналистами и озвучила, кто может быть винрвником в гибели ее отпрыска. Уникальное видео откровений женщины появилось в распоряжении 5-tv.ru.

По словам безутешной матери, на допросе несовершенный товарищ погибшего публично сознался в содеянном преступлении, но в вину ребенка Ольга не верит. По ее словам, в этой истории замешан отчим того самого друга, а напуганный происходящим школьник просто пытается спасти ситуацию.

«Это не он, я не верю, что это мальчик. Мне кажется, что это отчим. Мы когда приехали к ним, он даже не впустил нас. Если он не виноват, почему он нас не впустил посмотреть, у них наш ребенок или нет?» — задалась вопросом она.

Кроме прочего, Ольга поделилась с прессой подробностями дружбы сына с подозреваемым. По словам женщины, мальчики общались пять лет, вместе выходили на прогулку. По ее словам, друг сына внушал доверие, выглядел как спокойный, совершенно неагрессивный ребенок. По уверениям женщины, юноша с таким характером просто не мог пойти на преступление.

Ранее тело 12-летнего школьника волонтеры обнаружили в реке с признаками насильственной смерти. В розыск ребенка объявили два дня назад: с тех пор ни одной весточки от школьника получено не было. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»).

До этого 5-tv.ru писал, что мать пропавшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына

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