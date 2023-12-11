Не говорите этого: какие темы нельзя поднимать за праздничным столом

Чтобы не омрачить всеми ожидаемые новогодние праздники, следует более внимательно подходить к их подготовке. Помимо украшения елки, приготовления блюд для праздничного стола, вы должны подумать, кого пригласить в гости. Кроме этого, как гостям, так и хозяевам следует знать, каких тем разговора следует избегать за праздничным столом. Не всем во время семейных застолий будут приятны разговоры на какие-либо болезненные темы. Особенно, если к человеку будут обращаться лично.

Я бы тебе не советовал…

Когда произнесены почти все тосты, гости расслабляются и начинают вести задушевные беседы. Это неизбежно, но не надо переходить на личности. Например, старший родственник может доставать молодого. Такие фразы, как «в твоем возрасте пора…», « я бы тебе посоветовал…», « пора тебе уже и за ум взяться». Если хотите поучить молодое поколение, делайте это не при всех, иначе не избежать скандала.

Я бы приготовила лучше это блюдо

Нельзя в подобном тоне отзываться о качестве блюд, которые были поданы на стол, даже если хозяйка ваша родственница. Это самый ужасный отзыв, который можно придумать. Вполне допустимо, что хозяйка, что-то упустила в рецепте из-за суеты, но указывать на недостатки не следует. Чтобы не обидеть хозяйку — промолчите, не нравится, не ешьте, незаметно отодвиньте в сторону.

Когда ты уже выйдешь замуж или родишь

Спрашивая об этом, вы ставите в крайне неудобное положение молодую женщину. Часто старшие родственники не понимают, что сильно обижают подобным вопросом, им кажется, что в своем кругу это безобидное общение не может навредить отношениям. К подобным запретным темам относятся вопросы о месте работы, про заработную плату, про занятия вне работы.

Например, человек спрашивает, чем ты увлекаешься, а ты не знаешь, что ответить, потому что ничем, у тебя просто нет на это свободного времени. Такие вопросы обычно поднимают, когда встречаются близкие и родные люди. Но даже при этом они не должны омрачать праздничного настроения. Чтобы поддерживать беседу, подумайте заранее — о чем будете говорить. Запаситесь парой остроумных анекдотов и смешных историй.