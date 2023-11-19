Между ветками и мусором: кадры с места, где нашли убитого школьника в Ачинске

В зверской расправе подозревают его 11-летнего друга. Но мог ли ребенок пойти на такое?

Появились кадры с места, где было обнаружено тело убитого 12-летнего школьника в Ачинске. Их предоставил предоставил источник 5-tv.ru.

Именно здесь, в мелкой речушке Мазулька, между склонившимися к воде ветками и прибившимся к берегу мусором, было найдено тело ребенка.

Что примечательно — совсем недалеко, в каких-то десятках метров, начинается жилой сектор. Окна домов выглядывают прямо на место преступления, а местность прекрасно просматривается из-за опавших к зиме листьев. Неужели жители не видели и не слышали, что происходило у них под носом?

Тело подростка было обнаружено спустя пару суток после его исчезновения. Оно со следами насильственной смерти лежало в водах реки, протекающей в черте города. На придомовой территории одного из близлежащих домов оперативники обнаружили следы крови и рюкзак, принадлежащий жертве.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего.

Источник 5-tv.ru сообщал, что перед смертью мальчик был на ночевке у 11-летнего друга. Второй уже сознался в содеянном и был задержан. Его отчим также был допрошен.

Мать покойного Ольга не может поверить в вину мальчишки. По ее словам, к преступлению причастен именно мужчина, и его прикрывают.

«Я не верю, что это мальчик. Мне кажется, что это отчим. Мы когда приехали к ним, он даже не впустил нас. Если он не виноват, почему он нас не впустил посмотреть, у них наш ребенок или нет?» — рассказывала женщина журналистам.

Ольга отметила, что ее сын и подозреваемый дружили около пяти лет, вместе гуляли. В целом, считает она, приятель ее ребенка внушал доверие и не выглядел агрессивным.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама нашла тело двухлетней дочери на дне колодца в Омской области.