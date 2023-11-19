«Все клеточки обновляются»: как иллюзионисту Сафронову удалось победить рак

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 79 0

Сергей Сафронов заявил, что окончательно победил рак

«Все клеточки обновляются»: как иллюзионисту Сафронову удалось победить рак

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость несколько лет боролся с онкологией, обнаруженной на УЗИ щитовидной железы.

Иллюзионист Сергей Сафронов узнал итоги очередного медицинского обследования: злокачественная опухоль исчезла полностью. Об окончательной победе над страшной болезнью знаменитость рассказал в эфире федерального телеканала.

Смертельный диагноз телеведущему поставили несколько лет назад во время прохождения диспансеризации. Тогда на УЗИ щитовидной железы у него нашли опухоль размером около 12 сантиметров, которая «обволакивала сердце».

В результате упорного лечения злокачественные клетки были уничтожены, однако сохранялись воспалительные процессы. А теперь медики подтвердили: Сергей Сафронов победил рак.

«Все клеточки обновляются, все органы обновляются. И когда ты начинаешь чувствовать это, то понимаешь, что возвращаться туда совершенно не хочется», — признается Сафронов.

По словам иллюзиониста, все это время он боялся делать какие-то прогнозы, но рук не опускал. Тщательно следил за здоровьем, за своей внешностью. В начале 2023 года он съездил в Турцию, где перенес операцию по пересадке волос.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Сафронов заявил, что отказался от алкоголя ради победы над раком.

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«Все клеточки обновляются»: как иллюзионисту Сафронову удалось победить рак

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