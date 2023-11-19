Шляпу Наполеона продали на аукционе за рекордную сумму

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Головной убор французского императора стоит очень дорого. Сколько за него заплатили?

Шляпу Наполеона продали на аукционе за рекордную сумму

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Frey

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Шляпа-двууголка, которая принадлежала французскому императору Наполеону I Бонапарту, ушла с молотка за рекордную сумму. Торги проводились во французской провинции Фонтенбло.

На сайте аукционного дома Osenat сказано, что его оценивали от 600 тысяч до 800. Но шляпа, изготовленная примерно в 1810 году, ушла с молотка гораздо дороже. Об этом аукционный дом сообщил на своей странице в соцсети X (прежнее название Twitter).

«После долгой борьбы на торгах шляпа императора Наполеона I нашла покупателя за 1 932 000 евро в ходе распродажи коллекции Жана Луи Нуазье сегодня в Фонтенбло. Это мировой рекорд для шляпы Наполеона I», — говорится в публикации.

Именно этот головной убор французский император надевал на борту брига Inconstant. На этом корабле Наполеон сбежал из ссылки с острова Эльба в 1815 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на аукционе продадут самую узнаваемую вещь Жириновского.

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