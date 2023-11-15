На аукционе продадут самую узнаваемую вещь Жириновского

Сколько просят за ценный лот?

Пиджак Владимира Жириновского планируют продать на аукционе. Об этом сообщает издание dni.ru со ссылкой на Российский аукционный дом.

Ставки стартуют с 200 тысяч рублей. Однако журналисты уверены, что за предмета гардероба удастся выручить гораздо больше.

Известна и история пиджака. Политик подарил его жителю Подмосковья в эфире телеканала собственной партии. Мужчина получил не только одежду, но и письмо на фирменном бланке. Бумага также прилагается к лоту.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Слуцкий, председатель партии ЛДПР, передал российским бойцам десять беспилотников под названием «Жириновский». БПЛА будут использовать в зоне спецоперации (СВО).

Слуцкий добавил, что дроны оказались крайне востребованы. Сейчас их производством занимаются волонтеры из Владимира. Политик выразил надежду, что в скором времени получится объединить различные предприятия, производящие БПЛА.