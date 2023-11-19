Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину

Певец Егор Крид подал иск о защите чести на главу организации «Лига безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Об этом следует их электронной картотеки дела на официальном портале судом общей юрисдикции Москвы.

Заявление было зарегистрировано 16 ноября. Подробности иска не приводятся.

В феврале 2023 года «Лига безопасного интернета» подала иск в суд против 15 блогеров из-за рекламы казино и букмекеров. В их числе был и Егор Крид.

Ранее 5-tv.ru писал, что Егор Крид подал иск на Telegram-канал, который написал, что музыкант получил четыре с половиной миллиона рублей за двухминутный ролик для школьников. Заявление поступило в Савеловский районный суд Москвы по той же статье.