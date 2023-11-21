ТОП-5 секретов построения успешного женского бизнеса

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 18 0

Предприниматель Кузнецова: в женском бизнесе важен четкий тайм-менеджмент

ТОП-5 секретов построения успешного женского бизнеса

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Sand

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Как девушкам удается добиться высот в предпринимательской деятельности, при этом не жертвуя семьей ради карьеры?

Какие критерии помогают женщинам стать успешными предпринимателями? Современные бизнесвумен, кажется, успевают все: развивать свое дело и добиваться высоких результатов. И при этом не жертвовать семьей ради карьеры. Какие секреты помогают покорять вершины бизнеса и получать удовольствие от процесса? Об этом порталу dni.ru рассказала основатель проекта «ФинБорд» Ольга Кузнецова.

Любовь к процессу

Каким бы успешным не был стартап, со временем первоначальный интерес может исчезнуть. По этой причине одним из ключевых моментов является именно процесс создания чего-то нового, крутого и итог, которым ты по праву гордишься. Когда дело приносит истинное удовольствие, чувство, когда понимаешь, что все было не зря, это ощущение сравнимо с зарядом батарейки.

«В успешности бизнеса важна не только прибыль, хотя она, конечно, тоже важна. Не должно быть эмоционального выгорания, нежелания двигаться и развиваться дальше. Я верю в то, что успешность всегда там, где люди искренне любят то, чем занимаются и даже к рутинным будничным делам относятся с позитивным настроем», — поделилась собеседница.

Планирование и цель

По словам эксперта, эффективную предпринимательскую деятельность сложно представить без четкого тайм-менеджмента, без сформулированных целей. Зная их, планировать работу намного проще и приятнее.

Конечно, же могут быть форс-мажорные ситуации, какие-то ошибки, которые срочно нужно исправлять. Поэтому важно правильно идти по дороге, преодолевать трудности и радоваться успехам, которые быстрее помогут добиться намеченных целей.

Беспрерывное развитие

Мир никогда не стоит на месте, и все меняется со скоростью света, особенно в условиях колоссального развития технологий. Чтобы держать руку на пульсе, нужно регулярно отслеживать актуальные тенденции в свое нише, дополнять список деловых контактов, обмениваться опытом с коллегами, читать, проходить курсы и вебинары.

Человек не может все знать, при этом плохо, если не хочется узнать. Особенно если речь о руководителе — человеке, который должен регулярно подтверждать свой статус лидера и вести за собой команду.

«Нужно привыкнуть к тому, что придется выходить из зоны комфорта. Но это лишь помогает развитию, делает тебя сильнее и увереннее. Эти черты определяют руководителя, так как ответственные решения принимает именно он», — отметила Кузнецова.

Твоя команда

Без единомышленников достичь чего-то в бизнесе практически нереально. Сила хорошего руководителя не в том, чтобы делать все самому, а в умении распределять приоритеты, делегировать обязанности. С теми людьми, кто также является фанатом общего дела, можно свернуть горы.

Внутренняя сила и баланс

Не стоит забывать и о балансе, необходимости ставить границы между бизнесом и семьей. У женщины-предпринимателя есть свои секреты, как обеспечивать действенный баланс.

Как подчеркнула Кузнецова, для нее это умение переключаться, приходя домой. Она отметила, что наполниться силой и энергией помогают полноценные выходные с мужем и детьми, разговоры с дочерью, помощь сыну с уроками, укачивание малыша на сон. Все перечисленное позволяет идти вперед еще продуктивнее и увереннее.

Ранее 5-tv.ru писал, что на сессии рекламного форума обсудили популярность российских брендов.

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