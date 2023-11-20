Серьезная травма: актера Владимира Носика госпитализировали в Москве

Что произошло с народным артистом России?

Советский актер Владимир Носик, исполнивший роль Гены в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», получил травму в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Артист, как отмечается, упал и ударился головой на улице недалеко от своего дома. В результате Носик получил травму лица, прохожие вызвали звезде карету скорой помощи. С открытой раной головы и кровотечением актера доставили в больницу.

Носик является народным артистом России. Он служит в Государственном академическом драматическом Малом театре с 1995-го.

Зрителю он известен по ролям в картинам «Гостья из будущего» и «Самая обаятельная и привлекательная». Отец популярных актрис Дарьи и Екатерины Носик.



Ранее 5-tv.ru сообщал, что худрук Малого театра Юрий Соломин потерял сознание прямо во дворе собственного дома. В тот момент он направлялся на работу.