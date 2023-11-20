Выстроится очередь: что известно о новом сверхзвуковом самолете тактической авиации России

Двухместный борт предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала сверхзвуковой многофункциональный самолет тактической авиации. Двухместный борт предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей.

Проект предусматривает его возможность выступать в роли командного пункта управления в ходе действий смешанных групп самолетов в составе единой сети с помощью использования широкого ряда средств связи.

Ближайший аналог нового самолета — семейство Су-30МК. Отмечается, что они обладают рядом общих характеристик.

Зачем патентовать новый самолет

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал 5-tv.ru, что новый самолет патентуется неспроста. Дело в том, говорит он, что у некоторых зарубежных стран может возникнуть соблазн так или иначе украсть технологии России.

«Самолет очень близок к Су-30МК, который в версии „И“ выпускается в Индии, есть поставки в Индонезию. Причем самолеты в Индии выпускают по лицензии. Есть вероятность того, что какая-то из стран решит, что неплохо бы без согласования с Россией и без ее разрешения продолжить выпуск этих самолетов или каких-то агрегатов», — отметил специалист.

Так было, напомнил Кнутов, с танками Т-72 и различными БМП. Чтобы подобного рода история не происходила, Су-30МК теперь запатентован — и он благодаря этому оне появится на территории той же Украины.

Нашей авиации нет равных

Отечественная авиация, подчеркивает эксперт, действует очень эффективно. Только на Западе говорят, что наша техника хуже, а в итоге даже советские образцы военной техники в ходе СВО показали, что они превосходят натовские.

Российские машины очень эффективны и имеют перспективы для серьезного совершенствования, отметил Кнутов. Если на Су-30 поставить прицелы, то фактически получится самолет пятого поколения.

У наших самолетов «сапог» может двигаться на 360 градусов, а у американцев — только вверх-вниз, говорит эксперт. Многие наши разработки на пять-десять лет опережают мировые.

Зарубежные страны могут бороться с патентом, но это будет противоречить международному праву, констатировал Кнутов. США, например, позиционируют F-35 как особые самолеты, но российские образцы лучше, убежден он.

Так, F-35 имеют мощную электронику и работают как средство разведки — это их единственная отличительная черта. Если бы данный самолет был идеальным, американцы бы не взялись за разработку образцов шестого поколения, подытоживает Кнутов.

ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

«На самом деле, патент на новый самолет малозаметный для тактической авиации, который получил „Ростех“ говорит прежде всего о том, что Москва продолжает удивлять западных теперь уже не партнеров своими достижениями в оборонной промышленности. Дело в том, что малозаметность и работа на сверхзвуковых и дозвуковых скоростях, поражение целей, более того, тактическая авиация — это будущее», — говорит политолог Евгений Михайлов.

Эксперт отмечает, что новый самолет по некоторым характеристикам обходит Су-30МК. Кроме того, в него заложены новшества, которые на Западе появятся нескоро.

Особой информации о новинке нет, но очевидно, что она будет намного лучше западных образцов и за ней выстроится очередь, прогнозирует Михайлов. Сперва самолет окажется в российских ВВС, а затем займет одно из ведущих мест на мировом рынке вооружений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России получило новую партию истребителей Су-35С поколения 4++.