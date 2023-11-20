Виктория Боня впервые публично поцеловалась с молодым возлюбленным

Недавно Виктория Боня призналась поклонникам, что в ее жизни появился новый мужчина. Сначала она не раскрывала имя бойфренда. Да и лицо тоже. Показывала возлюбленного «по частям». Однако прессе быстро удалось вычислить его личность. Им оказался бизнесмен Руслан Гасанов.

Теперь же знаменитость не стесняется выходить в свет со своим партнером и демонстрировать чувства. На премьере сериала «Кеша должен умереть» пара впервые публично поцеловалась, что удалось заснять на камеру корреспонденту 5-tv.ru.

Счастливые возлюбленные позировали папарацци, держась за руки. Рядом с ними стоял Сердар Камбаров. Когда те слились в страстном поцелуе, визажист засмущался.

Разница в возрасте между Боней и Гасановым — 13 лет. Ему 30, а ей 43. Однако это вовсе их не смущает, как и штамп в паспорте мужчины. Как так вышло — читайте в нашем материале.