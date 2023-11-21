Путин дал старт обновлению общественного транспорта в 12 регионах

Ритм жизни россиян обсудили в Кремле. Тем более, что и повод удобный — День работника транспорта. Владимир Путин поздравил тех, благодаря кому наша дорога от дома до работы и обратно становится быстрее с каждым годом. А теперь еще и комфортнее. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Этот разговор проходит в День работника транспорта — отрасли, в которой занято более 5,5 миллионов человек. Поэтому начинает Владимир Путин с поздравления.

«Благодаря вашему профессионализму и самоотдаче ритмично ведутся воздушные, сухопутные и водные перевозки, обеспечивается стабильное функционирование всей транспортной системы нашей большой страны», — сказал глава государства.

Только за год в нашей стране отремонтированы 20 тысяч километров дорог. Правда логистика — это не только новые магистрали и шоссе, но еще и хороший транспорт, которого пока многим не достает. Пассажиров с каждым годом все больше. Регионы зачастую уже не справляется с нагрузкой. Самая сложная ситуация — в небольших городах и поселках.

«В нашей стране только автобусами, троллейбусами и трамваями каждый год в общей сложности перевозится свыше 10 миллиардов человек, и, безусловно, необходимо комплексно улучшать систему таких перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних, малых городах, на сельских территориях», — подчеркнул Путин.

Общественный транспорт ждет масштабная модернизация. Только в следующем году в регионы поступят десять тысяч новых автобусов. 600 из них — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям Минтранс предоставит бесплатно. Новые программы помогают запускать автобусные рейсы там, где их еще недавно не было, — между небольшими деревнями и селами.

«Автобусы поставляются и для обеспечения доступности сельских территорий, и малых городов. Это более 3,5 тысячи автобусов на трех тысячах маршрутах, связывающих села и деревни с районными центрами и различными социальными объектами. Отдельное внимание уделяем транспортной интеграции новых регионов России», — сказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Развивать транспортную отрасль в регионах будут за счет госпрограмм и льгот. Одна из них — это так называемые казначейские кредиты — займы с самой низкой ставкой — 0,1% годовых.

«На эти цели выделено 50 миллиардов рублей. В текущем году за счет этих средств регионам передаются около трех тысяч автобусов. Широко используются механизмы льготного лизинга, привлекаются средства Фонда национального благосостояния», — отметил Путин

Льготными — казначейскими — кредитами, например, уже воспользовались Смоленская, Нижегородская, Волгоградская области. И это только начало — программа набирает обороты, включая в свою орбиту все больше регионов.

«2023 и 2024 годы: 500 единиц современной техники выйдут на маршруты Волгоградской области, что позволит нам более чем на 80% обновить общественный транспорт», — сказал глава региона Андрей Бочаров.

Развитие транспортной отрасли — это в том числе и новые кадры. Ноябрьская индексация зарплат — лишний стимул сесть за руль, и неплохой подарок к празднику.