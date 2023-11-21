Интрига года: Филипп Киркоров анонсировал триумфальное возвращение

Какими грандиозными планами поделился поп-король?

Филипп Киркоров несколько лет назад сказал, что отказывается от всех музыкальных наград. Тогда звезда подчеркнул, что готов дать дорогу молодым, однако теперь артист, судя по всему, решил сменить планы.

В преддверии XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» на торжественном мероприятии «Русского радио» артист заявил о своем желании вернуться на сцену в качестве ведущего.

Планируется, что свое желание музыкант воплотит в жизнь уже в этом году. На месте ведущего Киркоров заменит Вадима Галыгина и Екатерину Скулкину: именно они удостоились этой чести в прошлом году.

В интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко артист признался, что уже заготовил для торжественного мероприятия множество костюмов, каждый из которых обещает стать «шедевральным». Предстать во всей красе поп-король планирует уже 29 декабря.

«Я всегда с собой беру приличное количество одежды. Даже сейчас у меня с собой несколько комплектов. У меня свой магазин», — заявил он.

Киркоров также допустил, что до дня X у него случится что-то, что переплюнет само появление артиста на сцене «Золотого Граммофона».

«Может быть, и произойдет что-то такое до 29 числа, что можно будет сказать народу», — заинтриговал поп-король.

Также удалось выяснить, что соведущим Киркорова будет Дмитрий Хрусталев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров задумался над новой пластикой.