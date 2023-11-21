Пережил предательство жены, пересобрал себя заново: беды Лени Филатова из фильма «Диверсант»

Алексей Бардуков громко заявил о себе еще во время учебы в Школе-студии МХАТ, когда сыграл одну из главных ролей в фильме «Диверсант». На сцену театра «Сатирикон» он впервые вышел еще на первом курсе и служит там до сих пор.

О карьере актера Бардуков мечтал с детства. Что помогло ему воплотить мечту в жизнь и как он смог пересобрать себя после череды проблем и одного предательства?

Детство и юность Бардукова

Появился на свет Бардуков в 1984 году в самом обычном семействе рабочих. Папа работал слесарем, а мама была укладчицей на фабрике.

После рождения первенца, у родителей появились еще дети. С самого раннего возраста, талантливый паренек был жизнерадостным и очень добрым.

Он безумно любил изучать различные единоборства, ходил на плаванье, а также занимался фехтованием. В свободное от основных занятий время Бардуков любил каждый день играть со своими друзьями в футбол на улице.

Так как увлечений у него было действительно много и все они отличались между собой, Алексею было сложно определиться со своим будущим. Уже после выпускного в школе он совершенно случайно услышал о существовании Школы-студии МХАТ, после чего принял решение стать актером.

Сдав экзамены на «отлично» в 2001 году, Бардуков поступил сразу в три учебных заведения. Окончательный выбор был сделан благодаря Константину Райкину: стоило лишь восходящей знаменитости услышать, кто будет ему преподавать, как вопрос дальнейших действий был решен раз и навсегда.

Карьера Бардукова

Дебют у будущей звезды кинематографа состоялся в сериале «Марш Турецкого». В то время Бардуков числился в плеяде подающих надежды актеров, но после работы над фильмом «Диверсант» о нем узнали все.

Эта картина сделала из обычного юноши настоящую звезду. Фильм был очень популярным — его смотрели по всем каналам.

Чтобы реализоваться, Бардукову пришлось пойти на определенные жертвы. Ради роли Филатова Алексей рисковал и даже получил травму, но это его не сломило — на той же съемочной площадке актер обзавелся и лучшим другом, тоже актером Кириллом Плетневым.

Предательство жены Бардукова

Женой Алексея стала Анна Старшенбаум, которая тоже является актрисой. В 2010 году влюбленные сумели пожениться спустя несколько лет необременяющих встреч.

Тогда казалось, что актеры действительно счастливы вместе, но однажды в интервью Старшенбаум рассказала о романе с Владимиром Яглычем, обозначив этот период как очень яркую страницу в своей жизни. На тот момент актриса еще была супругой Бардукова.

Несколько месяцев разлуки и раздумий привели к тому, что Бардуков и Старшенбаум снова сошлись. Примирил родителей маленький на тот момент сын Ваня.

Но прошло немного времени — всего три года — и актеры объявили о своем окончательном решении расстаться. Бардуков сохранил за собой возможность видеть отпрыска в любое время.

Одиночество и новый смысл жизни Бардукова

В настоящее время артист свободен и, кажется, не собирается искать себе новую спутницу жизни. Отдушину актер нашел в творчестве и наотрез отказывается давать интервью на другие темы.

Рождение сына, по свидетельствам самого артиста, навсегда изменило его жизнь. Если раньше он был фанатично предан театру, то теперь важнее всего на свете для него Иван. Они вместе гуляют, ходят в кино, играют.

Бардуков считает своей обязанность. обеспечивать все разумные потребности сына и воспитывать его как настоящего мужчину и хорошего человека.

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