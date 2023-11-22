Ангарский маньяк получил еще десять лет лишения свободы по новому делу

На счету маньяка — более 80 убийств.

Суд в Иркутской области вынес четвертый приговор в отношении ангарского маньяка Михаила Попкова по делу об убийстве трех женщин. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России (СУ СК РФ) по региону в Telegram-канале.

«Подсудимый признан виновным, с учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Доказано, что Попков убил женщин в возрасте от 25 до 31 года в 1997 году в поселке Жилкино, в 1998-м — на берегу реки Ангара, а в 2003-м — на территории Ново-Ленинского кладбища. В двух случаях маньяк задушил жертв, а третьей нанес множественные ножевые ранения.

Его причастность к этим преступлениям подтверждают показания убийцы, протоколы осмотров мест происшествий, заключения судебных экспертиз и другие доказательства.

Всего на счету Михаила Попкова 86 убийств и еще три покушения, совершенные в период с 1992 по 2010 год на территории Иркутской области. С учетом всех уголовных дел он лишен свободы пожизненно.

Ранее 5-tv.ru писал, что ангарский маньяк мог убить жертву в день рождения ее маленького сына.