Ангарский маньяк получил еще десять лет лишения свободы по новому делу

|
Евгения Романова
Евгения Романова 93 0

Суд приговорил ангарского маньяка Попкова к еще 10 годам колонии за три убийства

Ангарский маньяк получил еще десять лет лишения свободы по новому делу

Фото: EPA / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

На счету маньяка — более 80 убийств.

Суд в Иркутской области вынес четвертый приговор в отношении ангарского маньяка Михаила Попкова по делу об убийстве трех женщин. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России (СУ СК РФ) по региону в Telegram-канале.

«Подсудимый признан виновным, с учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Доказано, что Попков убил женщин в возрасте от 25 до 31 года в 1997 году в поселке Жилкино, в 1998-м — на берегу реки Ангара, а в 2003-м — на территории Ново-Ленинского кладбища. В двух случаях маньяк задушил жертв, а третьей нанес множественные ножевые ранения.

Его причастность к этим преступлениям подтверждают показания убийцы, протоколы осмотров мест происшествий, заключения судебных экспертиз и другие доказательства.

Всего на счету Михаила Попкова 86 убийств и еще три покушения, совершенные в период с 1992 по 2010 год на территории Иркутской области. С учетом всех уголовных дел он лишен свободы пожизненно.

Ранее 5-tv.ru писал, что ангарский маньяк мог убить жертву в день рождения ее маленького сына.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.87
-0.63 96.26
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:42
«Не будет единой позиции»: почему сам Зеленский перестает верить в победу
10:36
В Париже не слышно: что происходит на севере Франции на фоне наводнений
10:19
Силовики ликвидировали в Ингушетии пособника боевиков
10:04
«Это правда»: Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ
9:53
«Встретимся на фронте»: первые экс-боевики ВСУ отправились на боевое задание
9:26
«Предатель»: в Кремле отреагировали на сообщения о смерти в США летчика Беленко

Сейчас читают

Умирал на глазах у сотен: жители Сызрани чудом спасли сбежавшего...
Азаров заявил, что события 2014 года на Украине надо обстоятельно изучать: «Такое случается раз в 300 лет»
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2