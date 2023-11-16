В России дешевеет красная икра
Удачный улов обеспечит россиян деликатесом на Новый год.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
Красная икра перестает быть деликатесом? Цены на этот продукт в российских магазинах пошли вниз.
В ноябре стоимость икры в рознице упала на 4% до шести тысяч рублей за килограмм. А спрос в среднем по стране увеличился почти на четверть. Переписывание ценников аналитики объясняют удачной путиной.
С начала года рыбаки выловили почти 610 тысяч тон лососевых. Это второй показатель после рекордного 2018 -го. Однако эксперты считают вполне вероятным, что к Новому году цены на красную икру могут опять вырасти.
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