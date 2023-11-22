«Это правда»: Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 76 0

Зеленский заявил об отсутствии значимых успехов в контрнаступлении ВСУ

«Это правда»: Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Все идет не по плану? Президент Украины заявил о трудностях у киевского режима и его боевиков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли значимых успехов в ходе контрнаступления. Такое заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Журналист спросил у него, не может ли быть отсутствие продвижения ВСУ плохим сигналом и признаком того, что украинское контрнаступление идет не по плану. Зеленский же ответил, что когда Киев говорит о результатах на фронте, то нужно больше достижений.

«Это нехороший сигнал. Это правда. Но <…> оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя», — сказал он.

Зеленский добавил, что конфликт на Украине — это не кино, поэтому «не может быть волшебство каждый день».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский назвал большой ошибкой военных заниматься политикой.

Тема:
Украинское контрнаступление
21 нояб
«Возникла угроза»: ВСУ испугались перехода конфликта с ВС РФ в другую стадию
20 нояб
«США ориентируют»: Нарышкин о мобилизации женщин и пожилых мужчин в ВСУ
17 нояб
«Предавались магической вере»: Западу указали на поражение Украины в конфликте
14 нояб
«Это гений полководческой мысли?» — в ВСУ потребовали уволить Залужного
13 нояб
Пушилин: Киев пытается демонстрировать какие-то действия на передовой для Запада
13 нояб
В США оценили потери Украины с начала российской спецоперации
13 нояб
«Потери были огромны»: в Германии назвали роковую ошибку Владимира Зеленского
11 нояб
Спасательный круг сдулся. Почему Зеленскому важно «удалить» летний «контрнаступ»?
11 нояб
ВСУ потеряли почти 200 боевиков при попытке наступления под Донецком
11 нояб
«Не нужно этого делать»: Илон Маск дал совет Зеленскому
-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.87
-0.63 96.26
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:42
«Не будет единой позиции»: почему сам Зеленский перестает верить в победу
10:36
В Париже не слышно: что происходит на севере Франции на фоне наводнений
10:19
Силовики ликвидировали в Ингушетии пособника боевиков
10:04
«Это правда»: Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ
9:53
«Встретимся на фронте»: первые экс-боевики ВСУ отправились на боевое задание
9:26
«Предатель»: в Кремле отреагировали на сообщения о смерти в США летчика Беленко

Сейчас читают

Умирал на глазах у сотен: жители Сызрани чудом спасли сбежавшего...
Азаров заявил, что события 2014 года на Украине надо обстоятельно изучать: «Такое случается раз в 300 лет»
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд