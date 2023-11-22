«Выдают по капле в день»: почему западные лидеры зачастили с визитами в Киев

Украина зависима от Европы, и без ее помощи фактически не может существовать. Особенно во время вооруженного конфликта. И союзники Зеленского это прекрасно понимают.

В последнее время западные политики стали все чаще приезжать с официальным визитом в Киев. Например, к десятой годовщине Евромайдана в столицу Украины прибыли глава Евросовета Шарль Мишель, президент Молдавии Майя Санду, министр обороны Германии Борис Писториус, шеф Пентагона Ллойд Остин.

Как считает политолог Дмитрий Солонников, все это происходит неспроста. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru эксперт отметил, что в настоящее время на Западе меняется структура финансирования Киева.

«В нынешней ситуации резко прекращается финансирование со стороны США. Как пишут, один миллиард осталось. И это на всю зиму. Неизвестно, примут ли в январе новый пакет помощи в рамках общего бюджета, который конгресс США все никак не может утвердить. Поэтому США теперь выдают по капле в день (военной поддержки. — Прим. ред.) минимальными размерами, пытаясь тянуть время. Соответственно, основное финансирование теперь переходит на Евросоюз, прежде всего на Германию», — объяснил Солонников.

И теперь каждый из министров обороны, продолжил политолог, решает дальнейшую судьбу Украины. То есть ее финансирования — «что оставить на сейчас, а что на потом».

«Все прекрасно понимают, что самостоятельно финансировать военные действия Украина не в состоянии. У нее нет ни оружия, ни возможности купить это оружие. Ни боеприпасы, ни технику, ни подготовить людей. Поэтому Киев, как и раньше, будет жить за счет внешней поддержки», — заключил политолог.

Остается лишь один вопрос: как долго Запад еще готов удовлетворять потребности Киева? Ранее, писал 5-tv.ru, по мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, новый американский транш военной помощи Киеву — не более чем «успокоительная пилюля».