Путин вручил Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Президент Таджикистана прибыл в Москву с официальным визитом.

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин вручил лидеру Таджикистана Эмоли Рахмону орден за «За заслуги перед Отечеством» III степени. Встреча коллег состоялась в Кремле.

Известно, что у лидеров двух стран состоялись переговоры с узком и широком составах. Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин наградил своего коллегу еще в октябре 2022 года, накануне его 70-летнего юбилея. Сейчас же он передал ему орден лично в руки.

Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом сегодня, 21 ноября. В столице его встретили с почетным караулом и гимном России. Вместе с президентом Таджикистана в страну прибыли министры иностранных дел, обороны и энергетики и главы других ведомств. В России иностранная делегация пробудет два дня.

Ранее 5-tv.ru писал, что обсуждали на саммите СНГ в Бишкеке.

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