«Суета и трепет»: как Александр Петров устроит гуляния в роли молодожена

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Алексей Панков
Алексей Панков 75 0

Актер Петров устроит мероприятие в честь прошедшей свадьбы в Подмосковье

«Суета и трепет»: как Александр Петров устроит гуляния в роли молодожена

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Пышное торжество обойдется звезде в миллионы рублей.

Теща актера Александа Петрова рассказала, что с волнением относится к предстоящим гуляниям в честь свадьбы дочери. Об этом сообщает издание KP.RU.

Торжество пройдет 25 ноября на модной площадке в Подмосковье. Чета Петровых намерена пригласить порядка 250 гостей, среди которых будет немало звезд первой величины. По информации СМИ, праздник обойдется в 25 миллионов рублей.

«Конечно, мы собираемся, волнуемся! Как обычно готовятся к свадьбам — с волнением, суетой и трепетом», — отметила теща звезды Татьяна Лескова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петров пришел на премьеру фильма «Дворец» вместе со своей молодой женой. Актер устал от слухов и поэтому больше не намерен прятать супругу от поклонников и журналистов.

Петров впервые в жизни женился 10 сентября. Его жене 22 года, она имеет высшее образование и строит карьеру в сфере, которая не связана с шоу-бизнесом.

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