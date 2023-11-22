«Суета и трепет»: как Александр Петров устроит гуляния в роли молодожена

Пышное торжество обойдется звезде в миллионы рублей.

Теща актера Александа Петрова рассказала, что с волнением относится к предстоящим гуляниям в честь свадьбы дочери. Об этом сообщает издание KP.RU.

Торжество пройдет 25 ноября на модной площадке в Подмосковье. Чета Петровых намерена пригласить порядка 250 гостей, среди которых будет немало звезд первой величины. По информации СМИ, праздник обойдется в 25 миллионов рублей.

«Конечно, мы собираемся, волнуемся! Как обычно готовятся к свадьбам — с волнением, суетой и трепетом», — отметила теща звезды Татьяна Лескова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петров пришел на премьеру фильма «Дворец» вместе со своей молодой женой. Актер устал от слухов и поэтому больше не намерен прятать супругу от поклонников и журналистов.

Петров впервые в жизни женился 10 сентября. Его жене 22 года, она имеет высшее образование и строит карьеру в сфере, которая не связана с шоу-бизнесом.