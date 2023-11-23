Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы

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На что пойдет средства?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Совет федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы. Решение было принято единогласно. Согласно документу, доходы в следующем году прогнозируются в размере 35 триллионов рублей. Расходы — 36 триллионов.

В приоритете — оборона страны и выполнение всех социальных обязательств. Инфляция ожидается на уровне 4,5%. А дефицит бюджета по итогам года будет вдвое меньше, чем предполагалось, об этом заявил Министр финансов Антон Силуанов.

«Мы видим, что и в текущем году, и в следующем году, помимо того, что бюджеты исполняются устойчиво, мы планируем в этом году практически с целым нулевым балансом ну по нашим оценкам практически 80 миллиардов рублей будет дефицит бюджетов, а в следующем в два раза меньше. Но что самое главное, что в текущем году объем доходов собственных доходов субъектов РФ возрастает по сравнению с прошлым годом на два триллиона рублей, а в следующем году, по нашим оценкам, исходя из того прогноза, на котором мы планируем бюджет, собственные доходы субъектов РФ увеличиваются на один триллион 600 миллиардов рублей», — сказал Силуанов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда потратят госбюджет в следующем году.

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