Как избежать инсульта: самые действенные способы профилактики

Врач-реабилитолог дал несколько советов.

Причиной инсульта может стать очень много факторов. Его может вызвать переохлаждение, курение, стресс. Как предотвратить болезнь — рассказал врач-реабилитолог Николай Мавричев.

Один из способов профилактики инсульта — это массаж внутренних способов. Для этого можно посетить профильного специалиста или же сделать его самостоятельно.

«Самомассаж также поможет снять спазм и восстановит кровоток. Если органы не получают достаточного количества кислорода, их функционирование ухудшается, мозг не получает достаточного количества ферментов», — сказал врач в беседе с изданием Газета.ру.

Еще он подчеркнул важность заботы о желудочно-кишечном тракте. Следует регулярно очищать организм от токсичных веществ. Можно использовать детоксы, разгрузочные дни и скорректировать диету.

Также профилактикой может стать разминка болевых точек в шее. На ней есть вены, питающие мозг. Их нужно пронимать. Это поможет снять напряжение и восстановить кровоток.

Реабилитолог настоятельно посоветовал избегать стресса. Для этого надо полноценно отдыхать, заниматься дыхательной зарядкой, спортом, йогой.

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