Путин поручил принять меры для наращивания объемов мяса птицы на рынке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 21 0

Правительство должно разработать соответствующие идеи до 20 декабря.

Путин поручил принять меры для наращивания объемов мяса птицы на рынке

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Президент России Владимир Путин ждет от правительства предложений по увеличению объемов производства и предложения мяса птицы на внутреннем рынке, сообщается на сайте Кремля. Установленный срок — до 20 декабря.

«Представить предложения по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке, обратив особое внимание на необходимость увеличения объема его производства», — сказано в сообщении.

В конце октября глава государства заинтересовался причинами роста цен на мясо птицы, потребовав от кабмина оперативной реакции.

«Но чего курятина так подорожала? Мясо птицы у нас выросло с начала года больше, чем на 27%», — отмечал он совещании с правительством.

Тогда глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что ведомство занимается этим вопросом. И цены на курятину постепенно снижаются.

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