«Это досвидос»: Наталья Рудова рассказала о своем заработке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 39 0

Наталья Рудова заявила о способности зарабатывать и копить деньги

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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На что живет актриса и откуда берет деньги?

Финансовая грамотность дает уверенность в завтрашнем дне. Вот только не все умеют правильно распоряжаться деньгами. Но это точно не про Наталью Рудову. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru актриса заявила, что умеет не только зарабатывать деньги, но и копить их.

«Я реально умею зарабатывать деньги. И копить. Вот это вот моя способность. Это очень хорошо (сочетается. — Прим. ред.) друг с другом. Поэтому у меня есть недвижимость…», — сказала артистка на премьере сериала «Кеша должен умереть».

Рудова рассказала, что основной заработок она получает со съемок и рекламы. В предпринимательской же деятельности актриса даже не собирается себя пробовать. По ее словам, она и бизнес — «это досвидос».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кирилл Туриченко из «Иванушек» зарабатывает на жизнь. Солист группы, в отличие от Рудовой, является успешным бизнесменом. Он владеет сетью магазинов. Как ему удается совмещать карьеру предпринимателя и музыканта — читайте в нашем материале.

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