Хуже не придумаешь: что нельзя дарить детям на Новый год

Подготовка к 31 декабря уже вовсю кипит. В торговых центрах начинается ажиотаж — все начинают закупаться подарками для близких. Конечно, не только из-за волшебной атмосферы с особым трепетом праздник ждут дети. Они знают, что обязательно получат презент. Издание utro.ru рассказало, что категорически нельзя дарить ребенку на Новый год.

Сладкий подарок

В Новый год дети буквально купаются в конфетах и шоколадках. Дополнять радость ребенка таким же подарком не стоит, поскольку в будущем это обязательно скажется на его состоянии ребенка. Например, приведет к аллергии, проблемам с зубами, нарушениям работы кишечника и даже развитию диабета.

Деньги

Не нужно дарить купюры, если наследник вас об этом не просил. Такой подарок может сказаться на ваших отношениях, отмечает издание. На подсознательном уровне ребенок может подумать, что вам до него нет особого дела. А если же и просил, то лучше узнать, на что он хочет их потратить.

Одежда

Такой подарок новогодней атмосферы не создаст, поскольку эта покупка больше является повседневной, а не праздничной.

Если вы не знаете, что ваш ребенок хотел бы получить в подарок, то лучше спросить его об этом напрямую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое блюдо нужно обязательно приготовить на этот Новый год.