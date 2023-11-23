Почему после бокала красного вина болит голова?

Американские ученые нашли объяснение этому синдрому.

После выпитого даже одного бокала красного вина у человека может заболеть голова из-за наличия в напитке растительных пигментов под названием флаваноиды. К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнии. Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports.

Так, специалисты в ходе исследования проанализировали механизм распада кверцетина — соединения из группы флавоноидов. При попадании в кровь вместе со спиртом он, как выяснилось, вызывает высокую концентрацию токсинов. В результате у человека могут появиться головная боль, а также тошнота и покраснения на лице.

Однако он присутствует во многих фруктах и овощах. Но из-за отсутствия соединения с алкоголем и кварцетина, обладающего антиоксидантными свойствами, такой негативной реакции не происходит.

Ученые пообещали, что продолжат исследование и попытаются сравнить определенные сорта красных вин с различным содержанием кверцетина, чтобы подтвердить свою теорию.

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