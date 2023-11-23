«Это все вибрации»: Катя Лель назвала причину популярности хита «Мой мармеладный»

Песня российской певицы вновь внезапно стала самой топовой во всем мире. С чем это связано?

Певица Катя Лель, исполнившая впервые 20 лет назад песню «Мой мармеладный», объяснила причину новой внезапной популярности композиции. Хит поднялся на третье место в ТОП-50 трендов во всем мире на Spotify. И, по словам знаменитости, причина этого является некая энергия Вселенной.

«Это все непросто, это все вибрации, это все энергии. Это те самые новые энергии, которые высшие цивилизации сегодня через нас, через наше сознание прогружают. Пришло абсолютно новое трансформационное время. Сегодня творится такое чудо всеобщего глобального масштаба на русском языке», — пояснила «Известиям» Лель.

К слову, попасть в ТОП-50 трендов во всем мире на Spotify песне помогла новая тема в соцсетях. Так, пользователи стали снимать видео, на которых предстают в мехах. Именно такой у них ассоциируется типичная славянская девушка. А дизайнеры подтвердили тренд на русский стиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее Катя Лель предсказала человечеству.