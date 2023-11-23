«Голландский Трамп» лидирует на выборах в парламент Нидерландов: каких сюрпризов ждать

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«Партия свободы» лидирует на выборах в парламент Нидерландов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ddp; 5-tv.ru

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По данным экзит-полов, его партия увеличила свое представительство больше, чем вдвое.

На выборах в парламент Нидерландов лидирует «голландский Трамп». Так называют Герта Вилдерса, возглавляющего крайне правую «Партию свободы».

По данным экзит-полов, она увеличила свое представительство больше, чем вдвое, став крупнейшей в парламенте. Вилдерс не скрывал радости, и теперь у радикального политика появился реальный шанс возглавить правительство, если он войдет в коалицию с другими партиями.

А, что касается сравнений с Дональдом Трампом, у них действительно много общего. Оба позволяли себе жесткие высказывания против мигрантов.

Голландец также носит пышную прическу и красит ее в платиновый цвет. Ну, а кроме прочего, Вилдерс яростно выступает сейчас против поддержки Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что новым президентом Аргентины избран Хавьер Милей, политик крайне правых взглядов, выступающий за смену экономического курса страны и обвиняющий прежних лидеров в растратах. Он баллотировался от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает».

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