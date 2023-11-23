«Военный Шенген»: зачем Запад хочет сделать зону свободного прохода для бойцов

Страны Североатлантического альянса, похоже, к чему-то готовятся.

Североатлантический альянс должен создать «военный Шенген», чтобы у бойцов стран блока была зона для свободного перемещения. С таким предложением выступил глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк.

«Зольфранк заявил, что хотел бы увидеть „военный Шенген“, зону свободного военного прохода», — приводит его слова Reuters.

В статье указывается, что сейчас для перемещения людей и боеприпасов требуется ряд национальных регламентов, и это становится препятствием для сил НАТО. Зольфранк указал на необходимость заранее подготовить театр потенциальные военных действий на тот случай, если будет применена пятая статья устава блока о коллективной обороне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО указали на необходимость пойти на сделку с Россией. Североатлантическому альянсу открыли глаза — ситуация в Европе складывается не лучшим образом, надо что-то делать.